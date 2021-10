Tatort kroatisch-bosnische Grenze: Sieben Männer mit Sturmhauben, schwarzen Sonnenbrillen und einer Uniform ohne Abzeichen prügeln im grünen Dickicht mit Schlagstöcken auf Afghanen und Pakistaner ein, die gekommen sind, um in Europa um Asyl zu bitten. Die Menschen schreien vor Schmerzen, werden verletzt an Beinen, Armen und am Rücken. Sie werden wie Vieh zurückgetrieben, stolpern in den Grenzfluss, in dem brusthoch das Wasser steht. Niemand ahnt, dass im Gebüsch Reporter*Innen sitzen und filmen. Pushbacks nennt man diese Aktionen gegen wehrlose Menschen, illegale Abschiebungen, die gegen EU Recht und gegen die Genfer Flüchtlingskonvention verstoßen. Die Vorfälle sind nicht nur auf die Grenze zu Kroatien beschränkt: In der Ägäis treibt die griechische Küstenwache Schutzsuchende aufs Meer zurück. Der EU sind diese Vorfälle bekannt, bislang hat sie nichts unternommen. Jetzt muss sie handeln. Denn die Recherchen der Journalist*Innen enthüllen ein System der Regierenden in Zagreb und Athen, die diese Gewalttaten bisher als Hirngespinste abtun. Wie lange noch?