Alle sehnen sich nach Normalität, alle sehnen sich nach Klarheit. Und alle wussten, dass der Herbst kommt. Jetzt ist er da! Die Infektionszahlen steigen, und die Betten in den Krankenhäusern werden wieder knapper. Trotzdem weitermachen wie in besseren Zeiten? In Italien und Österreich gilt 3G am Arbeitsplatz, Putin verordnet einen Zwangsurlaub, Israel hat die vierte Welle mit Auffrischimpfungen gebrochen. In Deutschland wird diskutiert. Brauchen wir für die lang ersehnte Rückkehr zur Normalität endlich eine klarere Linie?