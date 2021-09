Von welcher Partei habe ich den schönsten Kugelschreiber bekommen? Bei welcher Partei zeigt mir der Wahl-O-Mat die höchste Trefferquote? Wer hat mich im Triell, im Vierkampf oder in der Wahlarena in Begeisterungsstürme versetzt? Wie schön wäre es, wenn ich auf alle diese Fragen dieselbe Antwort geben und danach mein Kreuzchen setzen könnte! Aber interessieren mich überhaupt alle diese Antworten? Oder interessiert mich nur eine - oder keine - von ihnen? Was am 26. September hinten rauskommen wird, das wissen wir alle noch nicht. Aber wir können herausfinden, wie wir selbst in diese Wahl hineingehen. Schauen wir also - knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl - auf die wirklich entscheidenden Leute: Auf uns.