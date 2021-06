Zwar ist weit und breit kein Schwimmbad oder See in Sicht, aber das kann Joschi, Ole und Willi nicht von ihrem Vorhaben abhalten. Außerdem steht in Ninas Garten die größte Badewanne der Welt. Geradezu perfekt, um Schwimmen und Retten zu üben. Dumm nur, dass just Ninas Maus Pizza gestorben ist. Also gründen die drei Jungs kurzerhand eine Beerdigungsbande. Denn das Beste an Beerdigungen ist, dass sie nicht so lange dauern und hinterher noch genügend Zeit bleibt für alles andere, was zu einem langen, heißen Sommer dazu gehört!

Buchvorlage: Tulipan-Verlag | Ab 7 J.

Sendung: hr2-kultur, "Lauschinsel", 27.06.21, 08:04 Uhr