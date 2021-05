"Lolita", "Huckleberry Finn", "Jim Knopf und der Lokomotivführer" - hätten diese Bücher heute noch eine Chance, veröffentlicht zu werden? Immer mehr literarische Klassiker geraten ins Visier der neuen Sittenwächter. So wurde kürzlich in den Niederlanden Dantes "Göttliche Komödie" zensiert, weil dort Mohammed in der Hölle schmort, wohlgemerkt neben jeder Menge katholischer Würdenträger. Die Teilnehmer einer Diskussion der Buchmesse mahnten zu mehr Gelassenheit.

"Cancel Culture oder Trigger Warnung? Müssen literarische Texte heutigen Erwartungen angepasst werden?" Die Diskussionsveranstaltung der Frankfurter Buchmesse lässt sich nachhören auf www.buchmesse.de

Das Foto zeigt eine Szene aus dem Film "Lolita" von 1962, Regie: Stanley Kubrick.

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 06.05.2021, 7:41 Uhr