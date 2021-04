Die Niederländerin Antonia Brico dirigierte als erste Frau der Welt ein Symphonieorchester und gründete die "New York Women’s Symphony", ein Frauenorchester. Der Film "Die Dirigentin" erinnert nun angelehnt an ihr Leben an diese Pionierleistung. hr2-Filmkritikerin Hadwiga Fertsch-Röver empfiehlt überdies den Film "Picture a Scientist" über Frauen in der Wissenschaft.

Der NDR-Film "Die Dirigentin" ist noch bis zum 3. Mai in der ARD-Mediathek verfügbar: www.ardmediathek.de

Der Film "Picture a Scientist" über Frauen in der Wissenschaft kostet im Online-Kino 10 Euro: mindjazz-pictures.de

Foto: Die Dirigentin Antonia Brico, 1974

