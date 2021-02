Vier Elefanten, ein Steakhaus, ein riesiger Spielplatz, rundherum drei Burgen und dazu noch ein phänomenaler Weitblick gen Frankfurt am Main. Mittendrin: Thomas Kauffels in "seinem" Opel-Zoo, der sich durch all das genannte und noch viel mehr auszeichnet. Seit 1998 leitet der gebürtige Neusser den zweitgrößten Zoo Hessens, der zugleich einer der wenigen privaten Groß-Zoos Deutschlands ist. 2021 wird der Tierpark 65 Jahre alt.