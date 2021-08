"Es braucht stabile Partner, wenn man eine Tierart retten will" | Stefan Stadler gilt auch als "Tauben-Retter"

Podcast "Es braucht stabile Partner, wenn man eine Tierart retten will" | Stefan Stadler gilt auch als "Tauben-Retter"

Sie kam nur auf einer einzigen Insel der Welt vor, einer Vulkaninsel vor der mexikanischen Pazifikküste: die Socorrotaube. In der Natur gilt sie seit den 1970er-Jahren als ausgerottet, in Volieren allerdings überlebten einige Tiere. Mit ihnen wird seit nunmehr 27 Jahren versucht, den eher unscheinbaren, erdbraun-zimtfarbenen Vogel vor dem endgültigen Verschwinden zu bewahren. Der Kopf dahinter lebt in Bad Vilbel: der Biologe Dr. Stefan Stadler, Vizedirektor des Frankfurter Zoos. (Wdh. vom 12.11.2020)