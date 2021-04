"Händel schafft es immer, die Menschen zu berühren" | Tobias Wolff hat die Händel-Festspiele in Göttingen geleitet

Es hätte so schön werden können! Alle 42 Opern von Georg Friedrich Händel in Originalform oder Bearbeitung - als besonderes Programm zum 100. Geburtstag der renommierten Händel-Festspiele in Göttingen. Die Pandemie wollte es anders. Nun soll alles im September nachgeholt werden - da ist Tobias Wolff aber schon auf dem Weg nach Leipzig, wo er im Herbst 2022 die Leitung der Oper übernimmt.