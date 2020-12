"Ich will wissen, was die Welt im Innersten zusammen hält" | Madelaine Böhme über Fossilien, die zum Nachdenken anregen

Podcast "Ich will wissen, was die Welt im Innersten zusammen hält" | Madelaine Böhme über Fossilien, die zum Nachdenken anregen

2019 war sie plötzlich in aller Munde: Madelaine Böhme veröffentlichte mit ihrem Team einen Aufsatz in der international angesehenen Fachzeitschrift "Nature". Darin ging es um eine bislang unbekannte, rund 12 Millionen Jahre alte Menschenaffenart aus dem Allgäu. Zwar wurden keine kompletten Skelette ausgegraben, von einem männlichen Individuum aber so viele fossile Knochen, dass ihre Untersuchung Überraschendes offenbaren konnte: Lief dieser Primat etwa schon auf zwei Beinen?