Schokoladeneisverkäufer, Entertainer, Jazzer, Schlagerclown, Schauspieler, Verkleidungskünstler, es gibt fast nichts, was Bill Ramsey nicht gemacht hat. Und seit Ende der 80er-Jahre war Bill Ramsey der Anchorman der Sendung "Swingtime" in hr2-kultur. Am 2. Juli starb Bill Ramsey mit 90 Jahren in Hamburg. (Wdh. vom 15.04.2011)