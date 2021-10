Holger Weinert war eines der prägenden Gesichter des Hessischen Rundfunks. Fast 30 Jahre präsentierte der gebürtige Berliner, der in Köln aufwuchs, Nachrichten und Geschichten des Bundeslandes in der Hessenschau, am Ende der Sendung stets mit selbstgedichtetem Reim. 2017 verließ er die Hessenschau, heute wird er 70 Jahre alt. (Wdh. vom 30.03.2017)