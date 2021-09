Eigentlich wollte Stella Deetjen in Rom ein Fotografie-Studium beginnen. Doch vorher reiste sie als Touristin nach Indien, begegnete dort Leprakranken und blieb. Sie gründete die Hilfsorganisation "Back to Life e.V. - Hilfe zur Selbsthilfe in Nepal" und betreibt Krankenhäuser und Schulen für Straßenkinder.