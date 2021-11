“Plötzlich stand die Welt still. Und mit ihr unser Leben und unsere Freiheiten“. So schreibt Marcel Gregory Stock im Vorwort zu seinem Bildband "Behind The Mask" - Menschen hinter Masken. Für das Buch ist er durch 40 Städte gereist und hat 160 Menschen fotografiert, mit ihren Masken. Das war noch die Zeit, als es erlaubt war, Stoffmasken in all ihren fantasievollen Ausführungen zu tragen.