Als die Barockmusik in den 1920er Jahren und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Mode kam, gehörten die Cembali-Instrumente der Firma Neupert zur Grundausstattung. Wolf-Dieter Neupert betreibt in vierter Generation die "Manufaktur für historische Tasteninstrumente" J.C. Neupert mit Sitz in Bamberg.