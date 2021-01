Dreckig, laut und viel zu teuer: Verliebt in New York

Die weibliche Ausgabe von Woody Allen ist hierzulande kaum bekannt. Das wird sich ändern mit der Mini-Serie "Pretend, it's a city" auf Netflix, in der Martin Scorsese seine Freundin Fran Lebowitz präsentiert. hr2-Kritiker Ulrich Sonnenschein erlebte ein Pointen-Feuerwerk einer Frau, die das Leben in New York unerträglich findet, aber leider nicht weiß, wo sich besser leben ließe.

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 21.01.2021, 7:37 Uhr