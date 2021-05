Felix Mendelssohn Bartholdy in Hessen

In Bad Soden stehen die 14. Mendelssohntage bevor. Denn Felix Mendelssohn war mit Hessen besonders verbunden. In Frankfurt beseipielsweise hat er nicht nur eine Menge seiner Werke geschrieben sondern dort fand auch....die Liebe. Niels Kaiser stellt uns den Musiker und seine Zeit in Hessen genauer vor.

