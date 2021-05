Wie vielfältig klingt Hessen? Das können Sie am 30. Mai beim "Tag für die Literatur und die Musik" erleben. Auch in Kassel. Dort drehen sich einige Veranstaltungen um den Geiger und Komponisten Louis Spohr. 35 Jahre war er in Kassel Hofkapellmeister. Felix Werthschulte stellt den Komponisten vor.

So vielfältig ist Hessen, mehr dazu auch am 30. Mai, unserem Aktionstag "Ein Tag für die Literatur und die Musik".