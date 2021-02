In seinen letzten Lebensjahren war Heiner Müller nicht mehr sonderlich produktiv, aber als Orakel wurde er immer besser. In seinen geflügelten Sprüchen steckte eine große Portion Technikskepsis; er sah uns auf dem Weg "von der Datenbank zur Schlachtbank". Am Mousonturm Frankfurt erinnert eine Produktion an den Technikskeptiker Heiner Müller, die sich ironischerweise nur dank Technik im Netz betrachten lässt.

Die Produktion "2045 - Müller in Metropolis" lässt sich noch bis zum 25. Februar auf www.mousonturm.de betrachten.

