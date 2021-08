Etikettenschwindel bei Tom Schilling and The Jazz Kids

Wer von "Tom Schilling and The Jazz Kids" Jazz erwartet, wird enttäuscht sein. Die Band liefert melancholischen Rock. Was hr2-Musikkritiker Ulrich Sonnenschein da bei "Summer in the City" im Frankfurter Palmengarten zu hören bekam, hat ihn allerdings überzeugt. Trotz eines Regenguss herrschte gute Stimmung.

In Hessen sind keine weiteren Auftritte geplant.

Foto: Tom Schilling

