An einem regnerischen Sonntagabend in Paris hört Luigi, ein junger Tourist, plötzlich schwere Schritte hinter sich und dann eine Stimme: „Sto cercando la mia storia, me la puoi raccontare?“ Der junge Mann hat noch nie eine Geschichte erzählt, aber an diesem Abend ist alles anders …. Von Odile Néri-Kaiser, erzählt von ihr selbst.