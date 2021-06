Am Rande eines Dorfes lebt Mary, in deren Vorgarten die schönsten Tulpen weit und breit blühen. Als sie in einer Vollmondnacht aufgeregtes Trippeln kleiner Füße und zärtliches Wispern hört, macht sie eine erstaunliche Entdeckung. Eine gar nicht düstere Erzählung aus Dartmoor, hier erzählt von Gudrun Rathke.