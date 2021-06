Unterwegs an fremden Lagerfeuern | von André Wülfing

Sind Sie schon einmal wahrhaft fremden Menschen an deren Lagerfeuern begegnet? Neugier vermischt sich da mit (Ehr-) Furcht, Sprache erfindet sich neu und echte Armut trifft auf wahren Reichtum. So jedenfalls hat es André Wülfing erlebt anno 1982 in Griechenland - und davon erzählt er hier.