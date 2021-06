Was Männer nie gefragt werden, fragt jetzt Fränzi Kühne in ihrem gleichnamigen Buch, das bei S. Fischer erscheint.Vorbild für andere Frauen? Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Fast immer, wenn Frauen interviewt werden, geht es irgendwann um solche und ähnliche Fragen. Fränzi Kühne prangert das an, bringt es doch zum Ausdruck, wie tief wir auch im 21. Jahrhundert im Klischee- und Rollendenken stecken. Sie hat den Spieß nun umgedreht und die typischen Frauenfragen den typischen Erfolgsmännern gestellt.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 14.06.2021, 17:15 Uhr