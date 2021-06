Was machen Musiker*innen ohne Bühne? Die Corona-Pandemie hat die Musikbranche so hart wie kaum eine andere getroffen. "Bühne frei!" bietet Konzertfeeling, Talk und den Blick hinter die Kulisse und hessischen Musiker*innen eine Konzertbühne. In insgesamt sechs Folgen sind Ensembles, Bands und Solokünstler*innen aller musikalischen Genres zu Gast im hr-Sendesaal und haben ihren großen Auftritt. Prominente Hosts wählten im Vorfeld ihre Favoriten aus und präsentieren jeweils vier Acts in einer Sendung. Dazu gibt es Hintergrundberichte, Gespräche und kurze Porträts der beteiligten Musiker*innen. Am Donnerstagabend hat Sabrina Setlur als prominente Gastgeberin im hr-Fernsehen Folge vier von "Bühne frei!" präsentiert. Mit dabei: Janne, DanaMaria, Banjoory und last but not least die Frankfurter Band Tango Transit. Akkordeonist Martin Wagner und Schlagzeuger Andreas Neubauer sind zu Gast in hr2-kultur am Sonntag. Wie kommt die Aktion bei den Musikern an, was war es für ein Gefühl, im hr-Sendesaal auf der Bühne zu stehen und wie geht es nun weiter? Wir ziehen zusammen mit Tango Transit eine Art Zwischenbilanz.

Sendung: hr2-kultur, "Am Sonntagmorgen", 06.06.2021, 09:10 Uhr