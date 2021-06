Selma Jahić hat als 7-jährige das Massaker von Srebrenica miterleben müssen und erzählt von ihren Erinnerungen bei FREIHEIT DELUXE. 26 Jahre ist das Massaker her und die Überlebenden ringen nicht nur mit der Trauer und der Verarbeitung ihrer Erlebnisse, sondern auch mit Menschen, die genau diese Erlebnisse noch dazu immer wieder in Zweifel ziehen. Wie zum Beispiel Literaturnobelpreisträger Peter Handke, der erst Anfang Mai mehrere Ehrungen serbisch-bosnischer Politiker entgegennahm, die in direktem Zusammenhang mit seinen Aussagen zum Krieg in Bosnien stehen dürften. Mehr Infos zu Srebrenica https://galerija110795.ba/de/ https://www.srebrenicamemorial.org/en Srebrenica bei den Kollegen vom Ballaballa-Balkan: https://ballaballa-balkan.de/episode/srebrenica-oder-how-to-get-away-with-genocide Der erwähnte Artikel von Michael Martens: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/debatte-um-handke-reise-die-geschichte-einer-ueberrumpelung-17353240.html FREIHEIT DELUXE mit Jagoda Marinić ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des deutschen Buchhandels.