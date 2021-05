Kultur in Hessen sichtbar, hörbar und erlebbar machen – darum ging es gestern beim Tag für die Literatur und die Musik. In ganz Hessen haben Veranstalter eingeladen zu Lesungen, Konzerten, Theaterstücken, Führungen, Perfomances…. Vieles ging Pandemie-bedingt Online über die Bühne aber dank der Corona-Lockerungen und des guten Wetters konnten auch einige Veranstalter ihre Gäste vor Ort begrüßen. Schließlich soll dieser Tag auch ein Aufbruchsignal sein: Kultur findet statt! Henning Eichler hat sich in Südhessen umgeschaut und umgehört, wie groß die Aufbruchstimmung war.

Sendung: hr2-kultur, 31.5.2021, 8:30 Uhr