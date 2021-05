Was hat eigentlich Chloé Zhao gemacht, bevor sie dieses Jahr mit dem Oscar für die beste Regie ausgezeichnet wurde? In ihrem Film "The Rider" von 2017 geht es um einen jungen Rodeo-Reiter, der nach einem Unfall das Reiten aufgeben muss. hr2-Filmkritikerin Birgit Spielmann war nicht nur davon beeindruckt, dass Hauptdarsteller Brady Jandreau seine eigene Geschichte spielte. Auch alle anderen Darsteller sind Laienschauspieler.

Foto: Brady Jandreau in einer Szene des Films "The Rider". Der Film ist bei Amazon Prime verfügbar.

