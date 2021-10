Der deutsche Titel des Films "Online für Anfänger" führt in die Irre. In dieser französischen Komödie geht es nicht um Anfänger, sondern um Menschen, die am liebsten einen Teil ihrer Internet-Geschichte löschen würden. Was bekanntlich nicht geht. Und so bleibt einem das Lachen immer wieder im Hals stecken, weil dieser Film doch sehr an das eigene Verhalten erinnert.

"Online für Anfänger" - Komödie von Gustave Kervern und Benoît Delépine

Foto: Blanche Gardin als Marie mit Vincent Lacoste in einer Szene des Films "Online für Anfänger"

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 28.10.2021, 7:40 Uhr