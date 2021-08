Meistens ist der Strand ein Sehnsuchtsort. Bei Bettina Baltschev aber nicht nur. Sie war an der Nordsee, am großen Strand von Scheveningen, in Brighton und Ostende, auf Ischia, Lesbos, Hiddensee oder Benidorm und in der Normandie, dort am Strand, wo der D-Day stattgefunden hat. Ihre besonderen Strandgeschichten erzählt Bettina Baltschev in dem Buch "Am Rande der Glückseligkeit. Über den Strand" und in hr2-kultur.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 12.08.2021, 17:10 Uhr