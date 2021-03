"Alle sind musikalisch - außer manche", behauptet der Pianist Christoph Reuter, einigen vielleicht aus seinen Auftritten bei Eckart von Hirschhausen bekannt. Und wenn dieser Satz unangenehme Erinnerungen an den Musikuntericht hoch kommen lässt, zeigt Reuter, dass es auch anders geht. Er schließt niemanden aus. Er will Spaß an und mit Musik vermitteln und so ist aus seinem musikalischen Kabarettprogramm ein Buch gleichen Titels geworden. Schon auf dem Titelblatt lockt es mit dem Versprechen, dass wir viel musikalischer sind als wir denken.

