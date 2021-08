Er ist Musiker, Liedermacher, Schriftsteller, Schauspieler und Komponist. Seit fünf Jahrzehnten prägt er die deutsche Musikszene mit. Fast jedes Jahr gab er 100 Konzerte - dann kam der kulturelle Lockdown und er durfte nicht mehr auf die Bühne. Am meisten fehlte ihm die „Umarmung des Publikums“ in dieser Zeit. Über seine Erfahrungen in der Corona-Pandemie, sein neues Buch und sein neues Album sprach er in hr2-kultur am Sonntagmorgen.

Sendung: hr2-kultur, "Am Sonntagmorgen", 15.08.2021, 09:10 Uhr