Vor 41 Jahren wurde das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt von dem Schriftsteller und Übersetzer Karl Dedecius gegründet. Es ist ein Zentrum für polnische Geschichte, Politik, Kultur und Gesellschaft und die deutsch-polnischen Beziehungen. Das Angebot des Instituts ist vielfältig, reicht von Ausstellungen und Publikationen bis hin zur Arbeit in und mit Schulen. Wie das Institut heute seine Arbeit definiert - in Zeiten, in denen Polen, die Medienfreiheit und die Unabhängigkeit seiner Richter einschränkt, ist Thema im Gespräch mit dem langjährigen Mitarbeiter des Deutschen Polen-Instituts Manfred Mack.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 11.08.2021, 17:15 Uhr