18 Jahre jung ist er, der bislang jüngste Bewerber in der Geschichte des Frankfurter Jazzstipendiums: Darius Blair. Er hatte von 2011 bis 2016 Alt- und Tenorsaxophon-Unterricht an der Musikschule Bandschmiede in Frankfurt. Im Anschluss daran besuchte er im Hauptfach Saxophon das Pre-College des Dr. Hoch’s Konservatoriums und war von 2018 bis 2020 Jungstudent an der Musikhochschule Mainz. Die Jury lobt seine präzise Spieltechnik, die gleichermaßen Energie und Spielfreude ausstrahle. Zudem bescheinigt sie ihm ein ausgeprägtes Bewusstsein speziell für den amerikanischen Funk- und Fusion-Jazz. Wie das bei ihm klingt und was er in Zukunft vorhat, das fragen und das hören wir von ihm und seinem Saxophon.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 15.06.2021, 17:10 Uhr