Der erfolgreiche Autor Stephan Thome spricht über seinen aktuellen Roman "Pflaumenregen". In dem Roman geht es um die 1940er-Jahre in Taiwan. Dort wächst am Ende der japanischen Kolonialzeit die achtjährige Umeko behütet in einer Kleinstadt im Norden der Insel auf. Währenddessen rückt der Pazifische Krieg immer näher. Das Mädchen ist stolz auf ihr gutes Japanisch und himmelt ihren älteren Bruder an, der der Star des örtlichen Baseballteams ist. Als die Armee am Ortsrand ein Lager für ausländische Kriegsgefangene einrichtet, gerät ihr Leben in einen Strudel aus Schuld und Verbrechen, der die Familie siebzig Jahre später noch gefangen hält. Ein Roman um Fragen wie, was stiftet Zugehörigkeit, wenn persönliche und nationale Identität nicht so eindeutig sind, wie wir glauben?

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 12.10.2021, 17:15 Uhr