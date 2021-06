Alle neun Symphonien mit neun Orchester in neun Städten - der Kultursender Arte brannte am 6. Juni ein Feuerwerk ab, um Jubilar Beethoven doch noch einen verspäteten Geburtstagsgruß zu überreichen. hr2-Musikkritikerin Natascha Pflaumbaum war begeistert davon, was Fernsehen im besten Falle leisten kann.

Der Beethoven-Tag auf Arte lässt sich auch in kleinen Portionen genießen: www.arte.tv

Bild: Ludwig van Beethoven beim Komponieren der Messe "Missa solemnis", Gemälde von Josef Stieler

