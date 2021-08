Was sich anhört wie die Laserkanone am Raumschiff Außerirdischer, ist in Wirklichkeit Glasreiniger, der auf eine erhitzte Herdplatte gesprüht wird. Bert, der Geräuschemacher in Hanno Millesis Roman "Der Charme der langen Wege", kann mit ganz eigenen Mitteln Schlangen zischen lassen und einen Kometenschauer hörbar machen. Hanno Millesi, der Kunst studiert hat, weiß um die Aussagekraft von Bildern.

Sendung: hr2-kultur, "Am Nachmittag", 03.08.2021, 17:15 Uhr