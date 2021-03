"Moxie" ist ein altmodischer Ausdruck für Mut oder Schneid. Den beweist die 16-jährige Vivian, als sie sich gegen die sexistischen Sprüche an ihrer Highschool zu wehren beginnt. Nebenbei zeigt sie so ihrer frauenbewegten Mutter, dass sich in den letzten Jahrzehnten doch etwas geändert hat.

Das Foto zeigt Hadley Robinson in der Rolle als "Vivian" und Nico Hiraga als "Seth". "Moxie" in der Regie von Amy Poehler wird vom Streaming-Dienst Netflix angeboten.

