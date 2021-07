Morgen startet in Offenbach das Jüdische Kulturfestival "Chai" und präsentiert zwei Tage lang viele ganz unterschiedliche Künstler*innen, Performances, Theaterprojekte und Konzerte.

Von HipHop über Folk, israelischem Elektro-Pop bis zu Klezmer: mit dabei ist auch Daniel Kahn, jiddischer Troubadour, Weltenbummler - und bei uns an der Hörbar ein Altbekannter.

Vor Jahren hat es ihn von Detroit aus nach Berlin verschlagen - der Kultur wegen. Seitdem begegnet man ihm in den unterschiedlichsten Projekten: mit seiner Band The Painted Bird, solo mit Gitarre oder Akkordeon, im Musiktheater oder jetzt in Offenbach - gemeinsam mit seiner Frau, der Videokünsterlin Yeva Lapsker.

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 21.07.2021, 19:04 Uhr.