Würden Satie oder Debussy in der heutigen Zeit leben, wer weiß: vielleicht würden sie ja solche Klaviermusik schreiben wie dieser Norweger: Andreas Ihlebæk.

Seine Klangminiaturen auf dem Solopiano lassen einen zu innerer Ruhe kommen, strahlen mit ihren schönen Melodien Zuversicht aus und sind reich an schillernden Klangfarben. New Classical Chillout? Vielleicht auch das. Auf Playlisten dieser Art im Netz wird Ihlebæk gerne geklickt. Vor allem aber macht er auf seinem neuen Soloalbum "I Will Build You A House" einfach richtig schöne Musik, die gar kein Etikett braucht.

Alle Titel und Interpreten dieser Sendung finden Sie hier. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 27.07.2021, 19:04 Uhr.