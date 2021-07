Olaf Sickmann dürfte vielen ein Begriff sein als versierter Fingerstyle-Gitarrist: Besonders die keltische Folkmusik liegt ihm am Herzen, allen voran die Musik aus Irland.

Im Irish Folk aber geht so gut wie nichts ohne die sogenannte Tin Whistle, eine dünne metallische Flöte mit durchdringendem Ton. Sickmann hat auch dieses Instrument meisterlich zu spielen gelernt und kombiniert nun seine Talente auf einem Solo-Album namens New "Irish Tin Whistle Tunes 2". Da begleitet er seine eigenen Tin Whistle Tunes auf der Gitarre, bietet den Käufer*innen aber zusätzlich die Möglichkeit, als sogenanntes "Play along" ihre eigene Flötenstimme über die Gitarrenbegleitung zu spiegeln und legt als Zugabe auch gleich noch die Noten bei. "3 in 1" sozusagen, eine schöne Idee zum Mitmachen.

Man kann diese eingängigen Tunes aber auch einfach im Radio anhören und sich damit für einen Moment auf die Grüne Insel träumen…

Alle Titel und Interpreten dieser Sendung finden Sie hier. [PDF - 233kb]

