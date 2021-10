Das neue Album der Liedermacherin Dota Kehr heißt "Kaléko" und nimmt Bezug auf die jüdische Dichterin Mascha Kaléko. Alle Texte auf diesem Album stammen von ihr. Die Musik dazu hat sich Dota ausgedacht.

Gelegentlich taucht Dotas früherer Künstlername "Kleingeldprinzessin" noch auf - jüngstes Beispiel dafür ist die Webseite der Centralstation in Darmstadt, wo Dota am Dienstag, den 26. Oktober, zu Gast sein wird. An Dotas Seite hören Sie auch noch die bekannte deutsche Liedermacher-Stimme von Hannes Wader.

Alle Titel und Interperten dieser Sendung finden Sie hier. [PDF - 233kb]

