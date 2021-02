Geschüttelt, nicht gerührt! - "Pure Desmond Plays James Bond Songs".

Die vier Musiker des hoch dekorierten Jazz-Quartetts Lorenz Hargassner, Johann Weiß, Christian Flohr und Sebastian Deufel machen dem Geheimagenten 007, der stets im Auftrag ihrer Majestät unterwegs ist, mit ihrer eleganten klassischen Jazz-Musik alle Ehre. Sie haben sich vom mondänen Lebensgefühl der James-Bond-Filme inspirieren lassen und widmen ihr neues Album den legendären Songs der Agentenfilme, quer durch die Jahrzehnte.

Außerdem haben wir Das Wave Quartet an gleich 4 Marimbas für Sie ausgesucht, Musik aus dem Film "Der Club der singenden Metzger", komponiert von Jonas Nay, der übrigens auch die Hauptrolle in dem Auswanderer-Drama spielt, die marrokanische Sängerin Oum, Anoushka Shankar an der Sitar zusammen mit der deutsch-türkischen Songwriterin Alev Lenz oder auch Ute Lemper mit dem Alabama Song von Kurt Weill.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

