Das neue Album von Jeanette Hubert - der Sängerin, Songschreiberin und ziemlich talentierten Multiinstrumentalistin aus Berlin, heißt "Home". Wer jetzt annimmt, es ginge dabei um ein Corona-Album, liegt völlig falsch. Das Ganze hat nämlich bereits als Crowdfunding-Projekt 2018 angefangen.

Entstanden ist ein Album zwischen Melancholie und Augenzwinkern, mit liebevoll handgemachten Arrangements und: schöner Stimme!

Yasmin Levy ist mit einem beliebten und traurigen Volkslied der sephardischen Juden mit "dabei", das von einer enttäuschten Liebe erzählt.

Und Marilyn Monroe singt "Diamonds are a girl's best friend" aus dem Film "Blondinen bevorzugt", aus dem Jahr 1953. 95 Jahre alt wäre Sie am 1. Juni geworden, die Frau mit den vielen Talenten, die zu Unrecht auf den Typ der naiven, lasziven Blondine festgelegt wurde.

