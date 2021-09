Jules bzw. Listentojules nennt sich Julia Nagele und ihr künstlerisches Projekt. In Zeiten des Lockdowns bestand das vor allem daraus, sich regelmäßig einen musikalischen Partner einzuladen und mit dem zusammen ein Stück im Duo aufzunehmen.

Immer an einem anderen Ort, immer live in einem Take und ohne Schnitte eingespielt sind alle diese Titel nun auch auf einer EP namens "Listen 2 Sessions" erschienen.

"Hey clockface / How can you face me?" ist die Anklage des Liebhabers an die Uhr, die immer zu rasen scheint, während die Geliebte da ist, umgekehrt aber stehen bleibt, sobald sie fort ist…. Der schöne und zeitlose Song findet sich auf dem aktuellen Elvis Costello Album, das ebenfalls "Hey Clockface" heißt und Ende letzten Jahres erschienen ist.

Joel Havea ist in der Südsee geboren, in Melbourne aufgewachsen und lebt mittlerweile in Hamburg. Mit seinem Trio und der Bläser-Section der Boxhorns, die der ganzen Singer/Songwriter-Leichtigkeit zwischen Tonga und der Hansestadt einen erdigen New Orleans-Sound mitgeben, lässt der Spätsommer mit "Feels like July to me" grüßen!

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 01.09.2021, 19:04 Uhr.