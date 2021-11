Die Tochter des spanischen Kaufmanns, die der Indie-Folker Sam Amidon in "The Spanish merchant’s daughter" besingt, muss hübsch gewesen sein. Aber der spanische Kaufmann sagt natürlich Nein zur Hochzeit – da muss schon mehr rausspringen…

Der Singer/Songwriter aus dem US-Bundesstaat Vermont hat Americana-Musik schon in die Wiege gelegt bekommen. Seine Eltern sind nicht nur beide Folk-Musiker, sondern seine musikalische Verwandtschaft reicht zurück bis zu den Gründervätern des Appalachian Folk.

"El tren de la canción" (der Liederzug): Stellen Sie sich vor, Sie steigen in einen Zug und alle Passagiere fangen an zu singen... In Ländern wie Argentinien ist das bestimmt gar nicht so selten. Das was Pablo Dacal mit seinem Orquesta De Salón uns bietet, macht einfach gute Laune! Kaum zu glauben, dass Pablo Dacal mal Leadsänger einer handfesten Rockband war, der Killer Burritos - eingetauscht gegen Salonorchester und einer der bemerkenswertesten Künstler in seinem Land.

Annbjørg Lien kommt aus Ålesund und ist nicht nur eine tolle Sängerin, sondern spielt auch Hardanger-Fidel und Nyckelharpa - und das ziemlich gut! Kein Wunder also, dass ihr das schon viele Folk-Preise in Skandinavien beschert hat.

Trübe Novembertage, Stimmung irgendwie am Boden…? Die Französin Sandrine Kiberlain hat das passende Rezept dagegen: Macht es euch schön, tut euch was Gutes, schenkt euch Rosen und haltet Lobreden auf euch selbst und - erzählt eurem Spiegelbild, warum ihr einfach tolle Menschen seid!

