Neues Jahr, neues Glück?! Das gilt vielleicht dieses Mal noch mehr als sonst. Manchmal ist so ein Jahreswechsel ja tatsächlich ein guter Anlass, einen Neuanfang zu wagen – auch im Privaten. Alles auf Null setzen? Ja, wenn das so einfach wäre! Carla Thomas und Otis Redding haben es zumindest versucht...

- und zwar in dem Song aus dem Jahr 1967: "New year's resolution". Sich gegenseitig Fehler verzeihen können, einen Vertrauensvorschuss geben für die Zukunft, wie die beiden das hier besingen - das ist immer ein guter Ansatz für eine gelungene Beziehung.

Außerdem haben wir die Klezmatics auf Jiddisch zu Gast - mit einem bemerkenswerten Reggae-Einschlag in dem Song "Vi lang".

Die spanische Sängerin Lara Bello verabredet sich mit Gérald Toto zum interkulturellen Duett.

Zusammenhalten – das wird vielleicht in diesem Jahr noch wichtiger angesichts der enormen Herausforderungen, die auf uns als Gesellschaft, als Gemeinschaft warten. Der Bayer Hans-Jürgen Buchner alias Haindling formuliert das ein klein wenig rustikaler, volkstümlicher: "Leit hoit’s z’samm"!

"Fare thee well" – die einschmeichelnde, geschmeidige und dabei gleichzeitig so intensive Männerstimme von William Fitzsimmons zieht einen einfach in seine hypnotisch kreiselnden Songlinien hinein, unbeirrbar, insistierend. Davon lässt man sich gerne gefangen nehmen.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 02.01.2021, 13:04 Uhr.