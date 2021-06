Für Salvador Sobral ist der Herzschlag - die Schläge pro Minute also - das Essentielle im Zwischenmenschlichen. Bpm – beats per minute heißt auch sein neues Album - mit Gefühlslagen und Herzschlägen in allen Frequenzbereichen, von ganz zart bis absolut enthusiastisch.

Nach seinem Erfolg für Portugal beim Eurovision Song Contest, überstandener Herztransplantation, als sein Leben am seidenen Faden hing, und Rückbesinnung auf das, was man vielleicht am ehesten als World Jazz bezeichnen kann, macht er jedenfalls sein eigenes Ding und das zeigt sich auch auf seinem neuen Album.

Außerdem

- spielen wir Musik der SingerSongwriterin Graziella Shazad - der Dame mit dem klangvollen Namen und der betörenden Stimme

- legen eine ziemlich fixe Gipsy-Swing-Nummer der beiden Hamburger Brüder Robert & Jeffrey Weiss auf - Sie kennen Sie vielleicht eher als Django Deluxe, die hier zusammen mit der NDR Bigband unterwegs sind und

- entstauben für Sie noch die Hammond und stöpseln Sie für den österreichischen Organisten Raphael Wressnig mit Band ein.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 02.06.2021, 19:04 Uhr.