Der irische Singer/Songwriter John Blek ist ein Arbeiter. Oder besser: ein Vielschreiber. An manchen Tagen sprudeln die Songs einfach so aus ihm heraus, erzählt der Mann aus Cork und fügt hinzu: "Ich bin nicht so gut im Relaxen. Ich mag es, beschäftigt zu sein!".

So entsteht Jahr um Jahr wie nebenbei ein neues Album von Blek und nicht wenige sagen: er wird dabei immer besser! "Of Ether & Air" ist das jüngste Werk, der Abschluss eines vierteiligen Zyklus‘ über die Elemente. Mit dem geht er jetzt auch endlich wieder auf Clubtour: am kommenden Sonntag (3.10.) zum Beispiel ist John Blek in Wetzlar im Café Vinyl zu Gast.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 234kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 02.10.2021, 13:04 Uhr.