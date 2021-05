Das steirische Trio Sturm & Klang sagt von sich selbst, sie würden Strömungen der traditionellen Volksmusik einfangen und klanglich in eine neue Epoche treiben. Für ihr Album "Makole" haben sie sich für eine abgelegene Hütte in den slowenischen Weinbergen entschieden.

Dort sind die Stücke mit Akkordeon, Gitarre, Bass und verschiedenen Blasinstrumenten der drei Musiker Andreas Jamnik, Jonny Kölbl und Maximilian Ganster entstanden.

Goran Bregovic bringt eine ordentliche Portion Balkan-Flair an die Hörbar. Mit dabei ist der Sänger Saban Bajramovic mit "Maki, Maki".

Außerdem spielen wir für Sie "I’ll be your baby tonight" - ein Song von Bob Dylan, hier in einer Version von Curtis Stigers und die algerische Musikerin Souad Massi setzt sich mit "Je chante" (ich singe) für die Sehnsucht nach Träumen und gegen verweigerte Rechte einfach singen zu dürfen ein. Respekt vor dieser Künstlerin, die immer wieder bewiesen hat, dass sie den Mut hat, als Sprachrohr das auszusprechen, was andere sich nicht trauen zu sagen.

Hier finden Sie alle Titel und Interpreten dieser Sendung. [PDF - 233kb]

Sendung: hr2-kultur, "Hörbar", 03.05.2021, 19:04 Uhr.